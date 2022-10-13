Перед Керченской переправой в пробке стоят более тысячи грузовиков
В России перед Керченской переправой в пробке более 1000 грузовых авто, ожидающих отправки во временно оккупированный Крым
Об этом информирует Кавказ Реалии .
"В Краснодарском крае перед Керченской переправой собрались в пробке более 1000 грузовых машин, которые ожидают командировки в аннексированный Крым после взрыва на Крымском мосту. Власти республики предлагают водителям сухопутный маршрут, который проходит через оккупированные украинские территории после 24 февраля", - говорится в сообщении. .
По данным штаба Кубани, в Темрюкском районе привлечены 10 новых стоянок, вмещающих 2300 авто. В очереди выдают гречку с тушенкой и горячий чай. "Глава" временно оккупированного Крыма Аксенов заявил, что среднее время ожидания в очереди составляет 3-4 дня.
В настоящее время на переправе действуют четыре парома, вмещающих до 90 грузовых машин и до 300 человек.
Сообщается, что с 8 октября до утра 13 октября в обе стороны перевезли уже 9 тысяч человек и 1,8 тысяч машин.
Водителям предлагают доставку сухопутным путем через оккупированные Запорожскую и Донецкую области Украины с полуострова в Россию: маршрут включает города Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Его протяженность – около 387 км. Вчера таким путём выдвинулась уже третья колонна.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- 12 октября ФСБ обвинила в подрыве Крымского моста ГУР минобороны Украины и объявила о задержании восьми подозреваемых.
- 13 октября американская компания Maxar распространила фото, на котором на Крымском мосту работает только одна из трех ветвей.
- Артем Старосек, CEO разведывательного агентства "Molfar", отметил , что при покадровом обзоре видео взрыва Крымского моста видно, что скорее всего грузовик не взрывался, а сгорел от чего-то другого, что взорвалось или со стороны, или снизу моста.
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