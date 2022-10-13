Перед Керченской переправой в пробке стоят более тысячи грузовиков

Об этом информирует Кавказ Реалии .

"В Краснодарском крае перед Керченской переправой собрались в пробке более 1000 грузовых машин, которые ожидают командировки в аннексированный Крым после взрыва на Крымском мосту. Власти республики предлагают водителям сухопутный маршрут, который проходит через оккупированные украинские территории после 24 февраля", - говорится в сообщении. .

По данным штаба Кубани, в Темрюкском районе привлечены 10 новых стоянок, вмещающих 2300 авто. В очереди выдают гречку с тушенкой и горячий чай. "Глава" временно оккупированного Крыма Аксенов заявил, что среднее время ожидания в очереди составляет 3-4 дня.

В настоящее время на переправе действуют четыре парома, вмещающих до 90 грузовых машин и до 300 человек.

Сообщается, что с 8 октября до утра 13 октября в обе стороны перевезли уже 9 тысяч человек и 1,8 тысяч машин.

Водителям предлагают доставку сухопутным путем через оккупированные Запорожскую и Донецкую области Украины с полуострова в Россию: маршрут включает города Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Его протяженность – около 387 км. Вчера таким путём выдвинулась уже третья колонна.

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