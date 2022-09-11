Перед каждым контрнаступлением ВСУ обстреливают врага агитационными снарядами
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об одном из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета
Об этом она рассказала у себя в facebook , опубликовав соответствующее видео.
Перед тем как продвигаться вперед, украинские военные передают привет российским оккупантам запуском агитационных снарядов. Это дает им возможность узнать алгоритм того, как сдаться в плен.
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"В каждом снаряде 1,5 тысячи единиц. Это напоминание для кафиров, что Украина скоро вернет свои земли, а у них еще есть шанс сложить оружие и выжить", - говорится в видео.
- 11 сентября военный эксперт Иван Ступак заявил, что одним из главных факторов успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области стала отличная спецоперация Генштаба по дезинформации противника .
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