Перед игрой с Англией травмировался еще один знаковый футболист сборной Украины
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рискует пропустить стартовый матч квалификации Евро-2024 из-за травмы
Об этом пишет Dziennik Polski .
По словам главного тренера "Краковии", за которую выступает украинец, Яцека Зелински, Евгений Конопялнка пропустил матч чемпионата Польши против "Варты" (0:0) из-за травмы и также не сыграет 18 марта с "Ракувом"
"Он получил травму на тренировке в пятницу, в день отъезда оказалось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов еще нет. Похоже, что в матче против "Ракува" он не сыграет", - сказал Зелинский. .
Таким образом, Евгений Коноплянка рискует пропустить и стартовый матч квалификации Евро-2024 против Англии, на который был вызван в сборную Украины после почти двухлетнего перерыва. Последний раз 33-летний вингер играл за национальную команду в сентябре 2020 года, когда вышел на поле в игре Лиги наций против Швейцарии (2:1).
В общей сложности Евгений Коноплянка сыграл за сборную Украины 86 матчей и забил 21 гол.
Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне на "Уэмбли" против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
- 25 февраля еще один ветеран сборной Украины Андрей Ярмоленко травмировался в матче за Суперкубок ОАЭ.
- 6 марта Евгений Коноплянка впервые с 2021 года получил вызов в сборную Украины.
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