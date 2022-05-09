Перед фронтом военный должен пройти как минимум 2-месячное обучение, сейчас не все воины обладают необходимыми знаниями, - военный медик

"Передаю своим коллегам депутатам, чтобы они инициировали закон, согласно которому воины не имеют права выйти на фронт без предварительной 2-месячной учебы", - сказал Фирсов в эфире Еспресо.



Боец добавил, что военные должны хорошо владеть всеми необходимыми знаниями перед выходом на передовую, начиная от каналов связи, работы с оружием и до медицинских навыков.

"По всей Украине следует открыть военные учебные центры и учить как бойцов, так и гражданское население. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул Фирсов.



Также воин подчеркнул, что медицинских навыков больше всего не хватает на фронте.

"Потребность фронта в первую очередь в самих врачах. Даже мне пришлось выучиться на тактического врача, чтобы оказывать помощь на передовой, в прифронтовых городах врачей практически не осталось. В том числе военные должны также учиться на тактических врачей, помогать побратимам и непосредственно гражданским", – считает Фирсов.