Перед фронтом военный должен пройти как минимум 2-месячное обучение, сейчас не все воины обладают необходимыми знаниями, - военный медик
Боец ТрО Егор Фирсов подчеркнул, что военным на передовой очень не хватает соответствующих знаний
"Передаю своим коллегам депутатам, чтобы они инициировали закон, согласно которому воины не имеют права выйти на фронт без предварительной 2-месячной учебы", - сказал Фирсов в эфире Еспресо.
Боец добавил, что военные должны хорошо владеть всеми необходимыми знаниями перед выходом на передовую, начиная от каналов связи, работы с оружием и до медицинских навыков.
"По всей Украине следует открыть военные учебные центры и учить как бойцов, так и гражданское население. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул Фирсов.
Также воин подчеркнул, что медицинских навыков больше всего не хватает на фронте.
"Потребность фронта в первую очередь в самих врачах. Даже мне пришлось выучиться на тактического врача, чтобы оказывать помощь на передовой, в прифронтовых городах врачей практически не осталось. В том числе военные должны также учиться на тактических врачей, помогать побратимам и непосредственно гражданским", – считает Фирсов.
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