Перед Давосским форумом антикапиталисты устроили демонстрации: полиция использовала газ и резиновые пули
В Цюрихе в преддверии начала Всемирного экономического форума в Давосе антикапиталисты устроили протест против него
Об этом сообщает Reuters.
Демонстранты принадлежали к организации Smash WEF, ежегодно протестующей против проведения экономического форума. В этом году они шли с баннерами "вместе против кризиса, государства и капитализма".
Протест завершился столкновениями десятков антикапиталистов с полицией. Чтобы остановить марш, правоохранители применили перечный газ и резиновые шары.
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23 мая президент Украины Владимир Зеленский выступит в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
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