Перед Давосским форумом антикапиталисты устроили демонстрации: полиция использовала газ и резиновые пули

Об этом сообщает Reuters.

Демонстранты принадлежали к организации Smash WEF, ежегодно протестующей против проведения экономического форума. В этом году они шли с баннерами "вместе против кризиса, государства и капитализма".

Протест завершился столкновениями десятков антикапиталистов с полицией. Чтобы остановить марш, правоохранители применили перечный газ и резиновые шары.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский выступит в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

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