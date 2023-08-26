Перед битвой взглядов с Дюбуа Усик развернул флаг с подписями защитников Бахмута
В преддверии битвы взглядов с британским боксером Дюбуа Александр Усик развернул флаг с надписью "Крепость Бахмут. Соленая Земля. Железные люди"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что на этом флаге есть подписи бойцов 11 пограничного отряда и других подразделений Сил обороны Украины города-крепости Бахмут.
В МВД отмечают, что недавно защитники Бахмута подарили Александру Усику уникальную икону. Пограничники Львовского отряда, в которые раньше приезжал боксер, таким образом решили вдохновить боксера на победу и отблагодарить его за поддержку.
По просьбе воинов уникальную икону создал художник Александр Клименко. Художник изобразил на досках из-под ящика боеприпасов Божью Матерь как оберег для украинского боксера Усика.
"Именно боеприпасами из этого ящика пограничники били по оккупантам на Бахмутском направлении. Таким образом бойцы поддержали Александра и в очередной раз подчеркнули, что Украина должна побеждать на всех фронтах!", - добавляют в МВД.
Фото: МВД Украины
Фото: МВД Украины
- Напомним, поединок Александра Усика и британского боксера Даниэля Дюбуа за титулы чемпиона мира в тяжелом весе состоится в субботу, 26 августа, в польском городе Вроцлав. Где и когда смотреть бой украинца против британца узнайте по ссылке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.04Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное