Перед битвой взглядов с Дюбуа Усик развернул флаг с подписями защитников Бахмута

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что на этом флаге есть подписи бойцов 11 пограничного отряда и других подразделений Сил обороны Украины города-крепости Бахмут.

В МВД отмечают, что недавно защитники Бахмута подарили Александру Усику уникальную икону. Пограничники Львовского отряда, в которые раньше приезжал боксер, таким образом решили вдохновить боксера на победу и отблагодарить его за поддержку.

По просьбе воинов уникальную икону создал художник Александр Клименко. Художник изобразил на досках из-под ящика боеприпасов Божью Матерь как оберег для украинского боксера Усика.

"Именно боеприпасами из этого ящика пограничники били по оккупантам на Бахмутском направлении. Таким образом бойцы поддержали Александра и в очередной раз подчеркнули, что Украина должна побеждать на всех фронтах!", - добавляют в МВД.

Фото: МВД Украины

Фото: МВД Украины