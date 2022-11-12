Перед бегством из Херсона россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру - связь, водо-, тепло-, электроснабжение, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, водо-, тепло-, электроснабжение… У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хоть для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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