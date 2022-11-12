Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, водо-, тепло-, электроснабжение… У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хоть для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Вчера в пятницу, 11 ноября, в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

12 ноября военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра.

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