Перед аэропортом Кабула прогремел взрыв, - Пентагон
26 января вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв, не менее 15 раненых
Об этом пишет СNN.
По словам двух американских чиновников, в четверг у международного аэропорта имени Хамида Карзая прогремел взрыв.
Один чиновник сказал, что есть раненые среди афганцев, но пока нет информации о жертвах США.
Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил взрыв возле аэропорта.
"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас непонятны жертвы. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - сказал он в твиттере.
Местные СМИ сообщают о 15 раненых от взрыва.
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