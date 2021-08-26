Перед аэропортом Кабула прогремел взрыв, - Пентагон

Об этом пишет СNN.



По словам двух американских чиновников, в четверг у международного аэропорта имени Хамида Карзая прогремел взрыв.



Один чиновник сказал, что есть раненые среди афганцев, но пока нет информации о жертвах США.



Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил взрыв возле аэропорта.



"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас непонятны жертвы. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - сказал он в твиттере.



Местные СМИ сообщают о 15 раненых от взрыва.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb