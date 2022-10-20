Об этом Анастасия Даугуле сообщила в комментарии " Главкому".

Народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла направила депутатский запрос в Службу безопасности Украины, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и министра Александра Ткаченко о присутствии в эфире национального марафона журналистов, имеющих пророссийскую ориентацию и пропагандирующих "кремлевские нарративы".

Анастасия Даугуле, которая есть в списке тех, чьим присутствием в информационном Телемарафоне возмущена Безугла, прокомментировала депутатский запрос.

"Я никогда не работала на телеканалах NewsOne, ZIK, 112, "Наш" и т.д. Никогда не высказывалась относительно так называемой "дискриминации" языка, "гражданской войны" на Донбассе, правомерности оккупации Крыма. Перечень обвинений абсурден и бессмыслен", - отметила. журналистка.

В то же время ведущая телеканала "Интер", на котором в течение длительного времени информационную политику курировал российский политтехнолог Игорь Шувалов, во время Революции Достоинства отстаивала позицию президента Януковича. После его бегства Анастасия неоднократно была соведущей организованных "Интером" концертов до 9 мая.

Среди заслуг Даугуле – еще одна фраза, которую и комментаторы в соцсетях, и медиаэксперты регулярно вспоминают журналистке. Да, она говорила, что "улицы наших городов называют именами фашистских преступников". В комментарии изданию Даугуле подчеркнула, что считает депутатский запрос Безуглой полон "безосновательных обвинений по содержанию и идеологических клише по форме".

В свою защиту Даугуле также говорит, что с первого дня полномасштабной войны остается в Украине.

"Никуда не убегала в самые тяжелые дни, круглосуточно работала на информационном фронте, спала на полу в редакции, под звуки выстрелов и взрывов выезжала на съемки, опасные командировки на линию столкновения и т.д. Жаль, что во время полномасштабного вторжения, когда Украина героически , народный депутат направляет силы на подпитку дискурса внутренней ненависти и доносов", – добавила она.

Журналистка также возмутилась, что "подобные запросы отвлекают уважаемые государственные органы, в которые направлено обращение, от работы по противодействию реальному врагу".

"Надеюсь, что народный депутат разберется в ситуации и не позволит использовать свое имя в политических раздорах", - подчеркнула Даугуле.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb