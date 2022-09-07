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Аналитика

Переброска войск РФ на Юг создала условия для контратак ВСУ по другим направлениям. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
7 сентября, 2022 среда
22:09
Статьи Сергей Згурец

На фоне наступления ВСУ, российские командиры столкнулись с проблемой, где именно разворачивать недостающие оперативные резервы

Контрнаступление ВСУ не ограничивается Югом

За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах - это на Севере от Харькова, на Донбассе и на Юге в Херсонской области. Украинские силы освободили от оккупантов несколько населенных городков Херсонской области, их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирований. ОК "Юг" информирует, что продолжаются позиционные бои и есть уже освобожденные территории, а также просит подождать официального сообщения по этому поводу. Мы можем предположить, что Высокополье, Потемкино, Ольгино, Нововознесенское могут быть в этом списке.

Переместимся на центральную часть плацдарма.

Идут бои на берегу реки Ингулец, от Сухого Ставка и Костромки, чтобы забрать под контроль трассу на Берислав и рассечь пополам вражескую группировку, которая находится на правом берегу реки Днепр.

ВСУ продолжают уничтожать склады врага, скопления техники и вражеской силы, включая попытки что-то опрокинуть на правый берег. Командование "Юг" в очередной раз сообщило, что при попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голая Пристань была уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского и Антоновского мостов не позволяет врагу проводить ремонтные работы и перебрасывать что-нибудь на Правобережье.

Не стоит забывать, что освобождение наших территорий – это сложный процесс. Он дается нашим вооруженным силам не просто.

После ряда боевых действий вышла публикация в американском издании Washington Post, где корреспондент общается с нашими военными ранеными в Херсонской области, участвовавшими на первых этапах освобождения оккупированных территорий. Наши солдаты говорят, что враг мощно пытается использовать артиллерию, чтобы сдержать продвижение украинских войск. Вражеские танки выезжали из построенных цементных укреплений, чтобы обстреливать нашу пехоту, затем прятались под бетонными укрытиями, защищенными от минометного и ракетного огня. Наши военные подтвердили, что им удалось отвоевать деревни, но отказались их называть. Каждый из них сказал, что невозможно предположить, как будет освобождаться Херсон, но важно получить значительное количество артиллерии от союзников. Артиллерии всегда не хватает на поле боя. Украинские военные также сказали, что не видят альтернативы в освобождении нашей земли, и если не остановить врага, то он и дальше будет насиловать и убивать наших людей. Итак, наступательные действия на Юге продолжаются и за каждый отвоеванный метр мы платим тяжелую цену.

На фоне наступления ВСУ, российские командиры столкнулись с проблемой, где именно разворачивать оперативные резервы, потому что им нужно уже опрокидывать свои силы по разным направлениям, а таких сил не хватает. Британская разведка подчеркнула, что россияне уже должны выбирать, как использовать недостающие резервы. Переброска Россией войск на Юг создала условия для украинских контратак по другим направлениям.

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области и в зоне Изюма ВСУ продолжают освобождение украинской земли от оккупантов, которые паникуют вместе со своими прокремлевскими ресурсами.

Появилась ссылка в российских ресурсах, что ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине и пошли в атаку на Балаклею с целью добраться до Изюма. Контрнаступление ВСУ в направлении Балаклеи развивается успешно. Кроме Балаклеи скоро можем говорить о возвращении под наш контроль Вербовки под Балаклеей, а также Байрака и Новой Гусаровки. Этот плацдарм важен, но дождемся официальных сообщений. Возвращение Балаклеи открывает путь для наступления на Волчанск, что создает угрозу для российских логистических линий, обеспечивающих изюмскую группировку. Линия Волчанск – Большой Бурлюк – Купянск – Изюм попадает под зону украинского влияния и это ограничивает поставки вражеских сил.

Донецкое направление

Не будем забывать и о других участках фронта — Бахмутском и Донецком направлениях.

Там враг, используя превосходство в артиллерии, пытается продвигаться и протискать нашу оборону. Там очень жарко.

Надеемся, что у украинской армии будет возможность, чтобы сдержать это продвижение и вернуть территории под наш контроль.

Новая стратегия ведения боевых действий

В действующем формате введения боевых действий мы не сможем переломить ситуацию без формирования новой стратегии. Эта стратегия основывается не на том, чтобы обеспечить освобождение Крыма. Крым рассматривается как один из центров тяготения российских мощностей. А чтобы освободить Крым, нужно подготовить и провести в следующем году ряд контрнаступательных операций, нужно сформировать 10-20 новых бригад, но это лишь одна из версий, о которой говорит Залужный. На самом деле, центр тяжести должен быть не в освобождении Крыма, а в том, чтобы предоставить украинской армии новые возможности. Чтобы Европа и США обеспечили передачу новых вооружений для ВСУ и системно подошли к переоснащению украинской армии образцами вооружений, которые обеспечат не только паритет, но и возможность ударов по российской территории в глубине враждебных позиций. Удары по Крыму ракетным вооружением встряхнуло российское военное руководство и сделало эту войну для всех россиян гораздо более близкой.

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