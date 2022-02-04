"Перебросили беспрецедентное количество военных": в Эстонии считают, что войска РФ в Беларуси угрожают безопасности Литвы

Об этом сообщает ERR .

"Сегодня в Беларуси сконцентрировалось беспрецедентное количество российских военнослужащих, их никогда не было так много - сегодня их там не менее 15 тыс. и они продолжают прибывать. Туда доставлен практически весь спектр вооружений Российской Федерации, применяемых на земле и в воздухе, включая вертолеты и все остальное", - отметил Салм.

Канцлер сказал, что, несмотря на то, что войска и техника были переброшены в Беларусь для учений, они вызывают беспокойство.

"В Литве это, безусловно, вызывает большую обеспокоенность, поскольку боевые действия отрабатываются с применением оружия и военных, которые находятся так близко к литовской границе. Остается только догадываться, куда именно они решат двигаться, какова их конечная цель", - подчеркнул Салм.

Канцлер добавил, что Эстония готова помочь Литве в случае необходимости, и делала это уже раньше.

"Мы уже помогли Литве во время летнего гибридного кризиса и, конечно, мы будем первыми, кто придет на помощь нашим ближайшим союзникам", - сказал он.

В то же время, Салм отметил, что прямой угрозы военных действий против Литвы пока нет, и Россия пока не распространяет пропаганду на эту тему.

"Сегодня мы не слышим пропаганды такого типа, которая распространяется на Украину. Например, что Литва хочет напасть и завоевать Беларусь, и тому подобные небылицы. Но если подобные разговоры где-то начнутся, это будет четким сигналом опасности", - сказал Салм.