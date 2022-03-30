Перебои с продуктами, горючего практически нет, позакрывались "Сільпо" и "АТБ" орки воруют украинскую гуманитарку и выдают за свою, - житель Бердянска

Местный житель поделился информацией в эфире Эспрессо.TV.

"Ситуация в Бердянске очень напряженная. Начались перебои с продуктами: практически невозможно купить уксус, соду, дрожжи, сахар. Если сахар можно найти ₴150/кг, то остальное невозможно приобрести и за деньги. Другая проблема – наличные деньги. Часть банков прекратила свою деятельность в городе некоторые еще остались, но наличные деньги не привозят, инкассация не происходит, закрывались даже торговые сети "АТБ" и "Сільпо" - практически по всем магазинам проехались орки и предложили сотрудничество, а в случае отказа - выход из Бердянска. магазинов в город зайдут сети из Крыма и будут торговать товарами из России", – отметил он.

Украинец подчеркнул, что есть большая проблема с дизтопливом, бензином, а газ в городе вообще отсутствует. И добавил, что бензин можно приобрести у перекупщиков: приезжает бензовоз, но цена такого бензина 100–120 грн за литр.

"Процветают перекупщики. Отдельно процветает продажа за деньги розданной российской гуманитарки. Вдобавок, российские орки отжимают украинские гуманитарные грузы и под видом своей гуманитарки раздают продукцию производства Украины", - заметил житель Бердянска.

Напомним, в Бердянске Запорожской области местный провайдер отказался от лицензии, чтобы не сотрудничать с оккупировавшими город российскими военными .

Заместитель председателя Бердянской РГА Запорожской области сообщила о подозрении в госизмене , совершенном в условиях военного положения.

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