Перебоев со связью не будет. Терминалы Starlink едут в Украину

Об этом сообщает телеграм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова, передает Еспресо.Запад.

"Терминалы Старлинк идут в Украину! Спасибо Илону Маску и каждому, кто поддерживает Украину", - написал министр.

Ранее Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету.

"Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты атакуют мирное население Украины! Просим обеспечить Украину станциями Starlink и призвать здравомыслящих россиян вставать", – написал министр в Twitter.

В ответ Илон Маск отметил, что Starlink активен в Украине, а большее количество терминалов – в пути.

Starlink – проект компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запуска большого их количества (созвездия) в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.

Напомним, основатель Viber передал Украине 8,7 миллиона долларов.

24 февраля Россия начала войну против Украины.

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