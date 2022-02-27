Перебоев со связью не будет. Терминалы Starlink едут в Украину
Спутниковые системы Илона Маска гарантируют, что связь будет
Об этом сообщает телеграм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова, передает Еспресо.Запад.
"Терминалы Старлинк идут в Украину! Спасибо Илону Маску и каждому, кто поддерживает Украину", - написал министр.
Ранее Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету.
"Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты атакуют мирное население Украины! Просим обеспечить Украину станциями Starlink и призвать здравомыслящих россиян вставать", – написал министр в Twitter.
В ответ Илон Маск отметил, что Starlink активен в Украине, а большее количество терминалов – в пути.
Starlink – проект компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запуска большого их количества (созвездия) в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.
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