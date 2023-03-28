Перебазирование ядерного оружия в Беларусь не состоится, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Перебазирование ядерного оружия на территорию Беларусь не состоится. И использование ядерного оружия тоже не произойдет. Когда Путин впервые начал бряцать ядерными угрозами, был ряд переговоров американцев с россиянами. Россиянам было доказано, что в случае использования тактического ядерного оружия российская армия и Россия прекратят существование ", - отметил Згурец.

По словам эксперта, ядерный шантаж Путина связан с тупиковой ситуацией России на поле боя.

"Заявления американцев на значительное время притормозили эти бряцания ядерным оружием, о котором сейчас снова начинает браться Путин. Эта истерия связана с тупиком России на поле боя, и попыткой запугать страны ЕС, чтобы они не оказывали помощь Украине. В который раз американцам нужно напомнить Путину , что будет с его страной, если он попытается делать намеки или действовать ядерным оружием", - подчеркнул Згурец.