Перебазирование ядерного оружия в Беларусь не состоится, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что ядерный шантаж Путина связан с тупиковой ситуацией России на поле боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Перебазирование ядерного оружия на территорию Беларусь не состоится. И использование ядерного оружия тоже не произойдет. Когда Путин впервые начал бряцать ядерными угрозами, был ряд переговоров американцев с россиянами. Россиянам было доказано, что в случае использования тактического ядерного оружия российская армия и Россия прекратят существование ", - отметил Згурец.
По словам эксперта, ядерный шантаж Путина связан с тупиковой ситуацией России на поле боя.
"Заявления американцев на значительное время притормозили эти бряцания ядерным оружием, о котором сейчас снова начинает браться Путин. Эта истерия связана с тупиком России на поле боя, и попыткой запугать страны ЕС, чтобы они не оказывали помощь Украине. В который раз американцам нужно напомнить Путину , что будет с его страной, если он попытается делать намеки или действовать ядерным оружием", - подчеркнул Згурец.
- Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия. В частности, он утверждал, что Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.
- Совбез ООН обсудит угрозы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси - заседание должно состояться уже на этой неделе.
- В белорусском МИД сообщили , что размещение ядерного оружия РФ на территории страны без предоставления Минску контроля за ним находится в пределах международного права и не противоречит ему
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