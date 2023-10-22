ПЭПы: растягивать туфельку производитель модели не позволит
"Такие же нормы, как в ЕС", попадая на почву нашей культуры правоприменения, дают совсем другие результаты
Противостояние тех, кто рассказывает, что с законом о ПЭП все в порядке, и тех, кто считает, что с ним все категорически не так - это проявление проблемы, значительно шире закона о ПЭП.
И таких однотипных проблем по ходу нашей евроинтеграции будет увеличиваться.
Речь идет о том, что "такие же нормы, как в ЕС", попадая на почву нашей культуры правоприменения, дают совсем другие результаты, чем в тех странах ЕС, откуда взяты эти нормы.
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А культуру правоприменения законом сиюминутно не изменишь, это работа даже не на годы, а на десятилетия.
А нормы-то уж вот они.
И выходит, как в той сказке о Золушке: туфельку на ногу обули, но поскольку нога не того размера, а обувать надо было немедленно, то кусок пятки пришлось-таки отрубить. И вот туфелька уже на ноге, но вся в крови, о чем в сказке о Золушке голубки на дереве вовремя предупреждают принца.
Вот только, в отличие от сказки, другой ноги нам негде взять. А растягивать туфельку производитель модели не позволит.
Ну, хоть признайте, господа, что кровь действительно течет, и сделайте что-нибудь, воспользовавшись, где возможно, кровоостанавливающими и обезболивающими средствами.
Потому что просто уверять, что с туфелькой все хорошо, в этой ситуации как-то не выглядит адекватной реакцией.
Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.
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