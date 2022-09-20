Об этом пишет Reuters .

Журналисты Reuters посетили ряд супермаркетов, розничных магазинов и спортзалов в Москве и за ее пределами. Там они обнаружили бутылки Pepsi с напечатанными датами производства за июль и август 2022 года. По данным на этикетках напитки были изготовлены на российских заводах. Последняя дата производства на продукте была 17 августа.

После этого американская компания PepsiCo в заявлении Reuters отметила, что уже прекратила изготовление Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.

"Со временем все концентраты в России были исчерпаны, и производство прекратилось", - подчеркнул представитель PepsiCo 8 сентября. Это был первый публичный комментарий с момента первого заявления о выходе с рынка РФ в начале марта.

Пресс-секретарь компании заявил, что это "соответствует заявлению, которое мы сделали в марте 2022 года", однако комментировать текущее положение дел отказался.

Отмечается, что продолжение производства означает, что в Москве, Владивостоке и Красноярске все еще широко доступны газированные напитки от PepsiCo. Так, например, владелец тренажерного зала в Москве сказал журналистам, что сделал заказ в середине августа.

Запад не накладывал санкции на еду и напитки в рамках широкомасштабных мер, направленных на наказание России за развязывание полномасштабной войны в Украине. Однако постоянная доступность напитков PepsiCo показывает, как крупным американским компаниям трудно выйти с рынка одной из самых больших стран мира. В 2021 году Россия была третьим по величине рынком для нью-йоркской Pepsi после США и Мексики.

В марте PepsiCo заявила, что будет продолжать продавать в России товары первой необходимости, например молоко, детское питание и тому подобное.

Ранее Sony Music Group заявила о том, что намерена выйти с рынка России.