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PepsiCo, Mars и Mondelez получили рекордную прибыль в России в прошлом году

7 июля, 2023 пятница
09:53
Экономика Pepsi

В прошлом году американские Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. подверглись стремительному росту продаж в России. Несмотря на вторжение в Украину, они продолжили свою деятельность

Об этом информирует Bloomberg.

Согласно документам, представленным в налоговые органы России, Mondelez Rus', которая продает печенье Jubilee и шоколад Alpen Gold, увеличила свои продажи на 38% до 92 млрд рублей (1,1 млрд долларов) по местным стандартам бухгалтерского учета. Производитель шоколада Cadbury более чем удвоил свою общую прибыль по сравнению с 2021 годом. По словам Mondelez в их годовом отчете, рентабельность выросла благодаря ценообразованию, росту объемов и приостановке рекламы. В прошлом году 4% консолидированной выручки Mondelez приходилось на Россию.

Mars, пришедший в Россию в начале 90-х годов, зафиксировал рост продаж на 14% до 177 млрд рублей в прошлом году, а прибыль выросла на 58% до 27 млрд рублей. Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза. Производитель газированных напитков заявил, что сделки в России принесут 5% консолидированного чистого вторжения в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

Фото: Screenshot

Согласно информации от Mondelez и Pepsi, существуют ограничения на перевод средств в Россию и из России. Ожидается, что крупные российские компании будут облагаться налогом на непредвиденные доходы в размере 10% от разницы в прибыли между 2021-2022 годами и 2018-2019 годами.

Американские компании Mondelez, Mars и Pepsi остались в РФ, поскольку не подпадают под санкции. Они заявили, что будут продавать только "основные" продукты. Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта сказал, что компания останавливает продажи таких международных брендов, как 7Up и Pepsi.

Оставшиеся компании могли извлечь выгоду из ухода конкурентов с рынка. Потребительский спрос поддерживается напряженным рынком труда и умеренными темпами инфляции. Банк России прогнозирует, что в текущем году экономика вырастет на 2%.

Однако небывалый рост продаж Mondelez начинает спадать. В июне Mondelez заявила, что сократила свою деятельность в России. Mars также сводит к минимуму свою деятельность в России, а PepsiCo отказалась от комментариев.

Сообщается, что они сталкиваются с бойкотами. Pernod Ricard прекратила экспорт всех спиртных напитков в Россию после столкновения с призывами бойкотировать в Швеции. Британское мороженое для мыловаренного конгломерата Unilever Plc стало мишенью инициативной группы "Проект украинской солидарности".

Выручка Unilever у РФ упала на 1% до 85 млрд рублей, но прибыль в прошлом году почти удвоилась до 9 млрд рублей. Компания заявила, что российское подразделение отделено от остального бизнеса, и прибыль не покидает страну. Представитель компании сказал, что действия, направленные на сокращение бизнеса в России, привели к снижению объемов продаж примерно на 15% в прошлом году. Компаниям, имеющим активы в России, для их продажи требуется разрешение местных органов власти. Им грозит обязательный вклад в государственный бюджет.

Страны-спонсоры войны

Как отмечается на сайте НАПК, целью внесения в перечень международных спонсоров войны является сокращение ресурсов России для ведения войны через внесанкционные инструменты (не привлекая ресурсы стран-союзников). Также такой перечень служит для привлечения внимания в глобальном медийном пространстве к компании, объявленной "международным спонсором войны" и к войне в целом.

Чтобы быть исключенной из реестра, определенная компания должна:

  • выйти с российского рынка или прекратить ведение бизнеса с Россией;
  • или предоставить реалистичный достижимый в краткосрочной перспективе план выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты;
  • или прекратить все хозяйственные операции в России, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.

16 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited .

По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.

23 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайского производителя автомобилей Geely.

3 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло британскую компанию Unilever, это производитель Domestos, Lipton, Axe и Dove, в перечень международных спонсоров войны.

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