PepsiCo, Mars и Mondelez получили рекордную прибыль в России в прошлом году
В прошлом году американские Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. подверглись стремительному росту продаж в России. Несмотря на вторжение в Украину, они продолжили свою деятельность
Об этом информирует Bloomberg.
Согласно документам, представленным в налоговые органы России, Mondelez Rus', которая продает печенье Jubilee и шоколад Alpen Gold, увеличила свои продажи на 38% до 92 млрд рублей (1,1 млрд долларов) по местным стандартам бухгалтерского учета. Производитель шоколада Cadbury более чем удвоил свою общую прибыль по сравнению с 2021 годом. По словам Mondelez в их годовом отчете, рентабельность выросла благодаря ценообразованию, росту объемов и приостановке рекламы. В прошлом году 4% консолидированной выручки Mondelez приходилось на Россию.
Mars, пришедший в Россию в начале 90-х годов, зафиксировал рост продаж на 14% до 177 млрд рублей в прошлом году, а прибыль выросла на 58% до 27 млрд рублей. Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза. Производитель газированных напитков заявил, что сделки в России принесут 5% консолидированного чистого вторжения в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.
Фото: Screenshot
Согласно информации от Mondelez и Pepsi, существуют ограничения на перевод средств в Россию и из России. Ожидается, что крупные российские компании будут облагаться налогом на непредвиденные доходы в размере 10% от разницы в прибыли между 2021-2022 годами и 2018-2019 годами.
Американские компании Mondelez, Mars и Pepsi остались в РФ, поскольку не подпадают под санкции. Они заявили, что будут продавать только "основные" продукты. Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта сказал, что компания останавливает продажи таких международных брендов, как 7Up и Pepsi.
Оставшиеся компании могли извлечь выгоду из ухода конкурентов с рынка. Потребительский спрос поддерживается напряженным рынком труда и умеренными темпами инфляции. Банк России прогнозирует, что в текущем году экономика вырастет на 2%.
Однако небывалый рост продаж Mondelez начинает спадать. В июне Mondelez заявила, что сократила свою деятельность в России. Mars также сводит к минимуму свою деятельность в России, а PepsiCo отказалась от комментариев.
Сообщается, что они сталкиваются с бойкотами. Pernod Ricard прекратила экспорт всех спиртных напитков в Россию после столкновения с призывами бойкотировать в Швеции. Британское мороженое для мыловаренного конгломерата Unilever Plc стало мишенью инициативной группы "Проект украинской солидарности".
Выручка Unilever у РФ упала на 1% до 85 млрд рублей, но прибыль в прошлом году почти удвоилась до 9 млрд рублей. Компания заявила, что российское подразделение отделено от остального бизнеса, и прибыль не покидает страну. Представитель компании сказал, что действия, направленные на сокращение бизнеса в России, привели к снижению объемов продаж примерно на 15% в прошлом году. Компаниям, имеющим активы в России, для их продажи требуется разрешение местных органов власти. Им грозит обязательный вклад в государственный бюджет.
Страны-спонсоры войны
Как отмечается на сайте НАПК, целью внесения в перечень международных спонсоров войны является сокращение ресурсов России для ведения войны через внесанкционные инструменты (не привлекая ресурсы стран-союзников). Также такой перечень служит для привлечения внимания в глобальном медийном пространстве к компании, объявленной "международным спонсором войны" и к войне в целом.
Чтобы быть исключенной из реестра, определенная компания должна:
- выйти с российского рынка или прекратить ведение бизнеса с Россией;
- или предоставить реалистичный достижимый в краткосрочной перспективе план выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты;
- или прекратить все хозяйственные операции в России, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.
16 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited .
По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
23 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайского производителя автомобилей Geely.
3 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло британскую компанию Unilever, это производитель Domestos, Lipton, Axe и Dove, в перечень международных спонсоров войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное