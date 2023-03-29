Pepsi впервые за 14 лет сменила логотип
Pepsi в честь 125-летия бренда впервые за 14 лет сменила логотип
Об этом говорится в пресс-релизе компании Pepsico .
Новый логотип с осени 2023 начнут использовать в Северной Америке, а в 2024 году - во всем мире.
Теперь надпись на логотипе расположена в середине красно-бело-синего круга. Обновляющимся цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета используются в линии Pepsi Zero Sugar и компания таким образом хочет привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара.
В компании заявили, что на банке с напитком будет новый визуально четкий силуэт. Также там поменяли шрифт.
"Новый логотип и фирменный стиль позволяют сохранить богатое наследие бренда и сделать большой шаг вперед в будущем", - говорится в прессрелизе компании.
В прошлый раз Pepsi меняла логотип в 2008 году, а в компании решили, что он с тех пор устарел.
"Этот малый шрифт, выделенный курсивом, синий цвет немного приглушен, он не излучает той уверенности и энергии, которые действительно представляет бренд", - рассказал директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан.
- В феврале 2023 года завод PepsiCo возобновил работу в Николаевской области.
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