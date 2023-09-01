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Pepsi, Sandora, Snicker, "Агуша" и другие: НАПК обновило перечень международных спонсоров войны

1 сентября, 2023 пятница
10:33
Война с Россией

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Сообщается, что производители Lay's, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M's, Twix, Mirinda и многих других известных брендов сладостей, чипсов и сладких напитков сами не выбрали, поддерживают ли они агрессию и авторитаризм, или занимают позицию социально-ответственного бизнеса.

Также отмечается, что НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они продолжают работать в РФ, уплачивая налоги и поддерживая экономику.

Известно, что PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие пищевые продукты под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's , Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и т.д.

О компании Mars известно, что работает в России более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора $2,5 млрд, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет на территории РФ 10 фабрик.

Компания обещала сократить бизнес на территории России после начала полномасштабной агрессии.

"Любая прибыль от российского бизнеса будет использована на гуманитарные цели. Компания не будет импортировать и экспортировать продукцию", - говорилось в официальном заявлении компании.

Однако фабрики продолжают работать в РФ с увеличением доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Выручка ООО "Марс" за 2022 год выросла до $2,45 млрд (или 176,5 млрд руб.), чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн (или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет РФ более чем $93 млн (или 6,76 млрд. руб.).

Также отмечается, что, кроме увеличения своих доходов в РФ за первый год полномасштабного вторжения, обе компании активно ищут новых сотрудников в России.

Кроме того, по информации из СМИ, продукция одной из компаний была найдена в пищевых пайках российских солдат.

  • 24 августа сообщалось, что НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны компании Philip Morris International и Japan Tobacco International, которым принадлежит ряд известных марок сигарет.
Мир
Украина
НАПК
Военные новости
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