Пентагон заявил об определенном прогрессе контрнаступления ВСУ

Об этом во время брифинга в Пентагоне заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ .

"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении", - отметила она.

Сингх отметила ответственный подход ВСУ в использовании кассетных боеприпасов от США.

"С точки зрения наблюдения за тем, как они (Силы обороны – ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах, мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", - подчеркнула Сингх.

Представительница Пентагона отметила, что ВСУ умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками.