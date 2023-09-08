Пентагон заявил об определенном прогрессе контрнаступления ВСУ
Министерство обороны США считает эффективными действия Сил обороны на поле боя и положительно оценивает результаты применения ВСУ западного оружия
Об этом во время брифинга в Пентагоне заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ .
"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении", - отметила она.
Сингх отметила ответственный подход ВСУ в использовании кассетных боеприпасов от США.
"С точки зрения наблюдения за тем, как они (Силы обороны – ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах, мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", - подчеркнула Сингх.
Представительница Пентагона отметила, что ВСУ умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками.
- Напомним, в среду, 6 сентября, с официальным визитом в Киеве находился госсекретарь США Энтони Блинкен .
- В тот же день США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине – на этот раз в него войдут, в частности, боеприпасы с обедненным ураном.
- Также госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве объявил , что США выделили для помощи Украине более $1 млрд.
- 7 сентября Соединенные Штаты объявили еще два пакета военной помощи.
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