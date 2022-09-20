Об этом информирует CNN.

"Это просто информационная операция, которая имеет целью отвлечь внимание от тяжелого состояния, в котором сейчас находятся российские военные", - заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Райдер назвал призыв к "референдумам" частью российской игры.

"Мы видели, как они делали это в 2014 году, и это выглядит примерно так: сначала вы будете иметь доверенных лиц, поскольку то, что вы сейчас видите в прессе, утверждает, что они собираются провести "референдум", а затем они будут использовать это как основу, чтобы попытаться претендовать на легитимность с точки зрения аннексии суверенной украинской территории", – сказал пресс-секретарь Пентагона.

Пресс-секретарь считает, что псевдореферендумы не получат доверия и не повлияют на поддержку Украины.

"Никто не будет воспринимать такие фиктивные референдумы с доверием, и США точно не признают результаты каких-либо фиктивных выборов. Мы будем продолжать работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказать им необходимую поддержку", - добавил Райдер.

Ранее оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал планы оккупантов относительно "референдумов" на оккупированных территориях "наивным шантажом угрозами"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что псевдореферендумы оккупантов не помешают ВСУ освободить оккупированные территории.

20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Российские рынки во вторник обвалились на фоне новостей о готовящихся референдумах на оккупированных Россией территориях Украины, а также изменения УПК относительно мобилизации и военного положения.

Глава Министерства иностранных дел Латвии после объявления РФ псевдореферендумов призвал мир к новым санкциям против страны-агрессора и предоставлению Украине больше оружия.

Министерство обороны Украины отреагировало на планы российских оккупантов провести незаконные "референдумы" по присоединению к РФ территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг объявленные оккупантами планы "референдумов" о присоединении к России в четырех областях Украины как неприемлемые.

В Белом доме заявили, что знают о намерениях России провести фиктивные референдумы и имеют данные о возможной частичной мобилизации.

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