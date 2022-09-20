Пентагон заявил, что "референдумы" РФ – это информационная операция
В Пентагоне заявили, что высказывания лидеров самопровозглашенных "ЛДНР" о псевдореферендумах для присоединения к России отвлекают после контрнаступления ВСУ
Об этом информирует CNN.
"Это просто информационная операция, которая имеет целью отвлечь внимание от тяжелого состояния, в котором сейчас находятся российские военные", - заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
Райдер назвал призыв к "референдумам" частью российской игры.
"Мы видели, как они делали это в 2014 году, и это выглядит примерно так: сначала вы будете иметь доверенных лиц, поскольку то, что вы сейчас видите в прессе, утверждает, что они собираются провести "референдум", а затем они будут использовать это как основу, чтобы попытаться претендовать на легитимность с точки зрения аннексии суверенной украинской территории", – сказал пресс-секретарь Пентагона.
Пресс-секретарь считает, что псевдореферендумы не получат доверия и не повлияют на поддержку Украины.
"Никто не будет воспринимать такие фиктивные референдумы с доверием, и США точно не признают результаты каких-либо фиктивных выборов. Мы будем продолжать работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказать им необходимую поддержку", - добавил Райдер.
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