Об этом пишут в Bloomberg со ссылкой на полученные документы.

Согласно внутреннему бюджетному документу, Пентагон просит $170 млрд на новый финансовый год на замену поставляемых в Украину боеприпасов, а также вооружений, таких как ракеты дальнего радиуса действия, которые могут понадобиться в случае конфликта с Китаем.

Отмечается, что министерство обороны США просит $76,8 млрд на ВМС и морскую пехоту, из которых $32,8 млрд – на строительство новых кораблей; $61 млрд – на ВВС, включая Космические силы США, и $24,4 млрд – на сухопутные войска.

Среди крупнейших получателей средств на исследования и разработки - $3,7 млрд. на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman, $3 млрд. на разработку бомбардировщика B-21 и $2,3 млрд. на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителя F-22.