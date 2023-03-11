Пентагон запросит $170 млрд, в том числе для замены оружия, отправленного Украине, - Bloomberg
Пентагон запросит $170 млрд на новый финансовый год для замены поставляемых в Украину боеприпасов, а также заказа дальнобойного оружия на случай конфликта с Китаем
Об этом пишут в Bloomberg со ссылкой на полученные документы.
Согласно внутреннему бюджетному документу, Пентагон просит $170 млрд на новый финансовый год на замену поставляемых в Украину боеприпасов, а также вооружений, таких как ракеты дальнего радиуса действия, которые могут понадобиться в случае конфликта с Китаем.
Отмечается, что министерство обороны США просит $76,8 млрд на ВМС и морскую пехоту, из которых $32,8 млрд – на строительство новых кораблей; $61 млрд – на ВВС, включая Космические силы США, и $24,4 млрд – на сухопутные войска.
Среди крупнейших получателей средств на исследования и разработки - $3,7 млрд. на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman, $3 млрд. на разработку бомбардировщика B-21 и $2,3 млрд. на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителя F-22.
- Напомним, пакет военной помощи США в Украине был объявлен 24 февраля – в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В пакете на общую сумму 2 миллиарда долларов содержатся дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы.
- Общий объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 уже превысил 30 миллиардов долларов.
- Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявили об очередном пакете военной помощи Украине в $400 млн, который состоит преимущественно из боеприпасов.
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