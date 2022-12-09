Пентагон заключил контракты на увеличение производства артснарядов такого типа, как используют ВСУ
Пентагон заключал два контракта на увеличение мощностей по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов
Об этом сообщает Reuters .
Армия США заключила два контракта по увеличению производственных мощностей для артиллерийских снарядов такого типа, как украинские солдаты использовали в огромных количествах, поскольку, как пишет издание, "Соединенные Штаты стремятся пополнить боеприпасы, отправленные для поддержки Киева".
По данным Reuters, первый контракт тайно заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc. Она должна построить новую производственную линию в Техасе для металлических деталей, которые используются в 155-миллиметровых боеприпасах. Второй контракт был подписан с IMT Defense Corp на 391 млн. долларов на производство корпусов снарядов калибра 155 мм.
"Более полумиллиарда долларов для инвестирования в заводы, производящие боеприпасы, было включено в сентябрьскую резолюцию о продлении закона, который необходимо принять, чтобы продолжать поддерживать Украину до середины декабря", - пишет Reuters.
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