Об этом идет речь на сайте Пентагона.

"Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас получила контракт на сумму 430 930 711 долларов США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - ред.) и предоставление вспомогательных услуг для поддержки армии (США - ред.) и иностранных партнеров, которым осуществляется продажа военной техники", - говорится в сообщении.

Предварительно дата завершения контракта - 31 декабря 2025 года. Однако Пентагон не уточняет, каким именно иностранным партнерам планируется поставлять РСЗО HIMARS.

3 ноября польский политик Мирослав Чех заявил, что Польша увеличит численность военных до 300 тыс. человек, закупит 500 HIMARS и нарастит ПВО.

Впоследствии стало известно, что государственный департамент Соединенных Штатов согласовал продажу Литве ракетно-артиллерийских систем HIMARS за 495 миллионов долларов. Ракетные комплексы ожидают в Литве в 2025-2026 годах.

В свою очередь Белый дом 10 ноября объявил о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать, в частности, элементы системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы для HIMARS.

17 ноября представительница компании-производителя Lockheed Martin Рита Флаэрти сообщила, что 20 систем HIMARS должны быть поставлены Польше в 2023 году. Первый же контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан еще в 2019 году.

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