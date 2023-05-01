Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на 126 самолетов F-35

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая долгое время является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения, военной техники получила заказ от министерства обороны США на производство 126 многоцелевых самолетов F-35. Стоимость контракта составляет $7,8 млрд.

Согласно этому контракту 77 самолетов предусматриваются для ВВС, ВМС и морской пехоты США. Также по новому заказу F-35 от Lockheed Martin будут ожидать вооруженные силы Японии, Италии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Дании и Польши.