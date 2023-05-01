Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на 126 самолетов F-35
Стоимость заказа от министерства обороны США на производство самолетов F-35 составляет $7,8 млрд
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая долгое время является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения, военной техники получила заказ от министерства обороны США на производство 126 многоцелевых самолетов F-35. Стоимость контракта составляет $7,8 млрд.
Согласно этому контракту 77 самолетов предусматриваются для ВВС, ВМС и морской пехоты США. Также по новому заказу F-35 от Lockheed Martin будут ожидать вооруженные силы Японии, Италии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Дании и Польши.
- Ранее сообщалось, что Чехия хочет купить у США 24 истребителя F-35.
- Также в конце января Нидерланды перебросили в Польшу восемь истребителей F-35.
Фото: Getty Images
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