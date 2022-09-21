Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины
В министерстве обороны США обнародовали информационный бюллетень о поставках вооружения, согласно которому контракт был заключен 15 сентября
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пентагона.
"Оборудование – Switchblade 600, сумма – 2,2 миллиона долларов, подрядчик – AeroVironment", – указано в документе.
Стоит отметить, что США уже предоставляли Украине дроны Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность действия до 10 км. Switchblade 600 может лететь до 40 км.
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- О намерениях заключить контракт на поставку Switchblade 300 сообщалось еще 23 августа.
- 19 августа стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $775 млн.
- 20 сентября сообщили, что в США планируют передать Украине замороженные активы РФ.
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