Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пентагона.

"Оборудование – Switchblade 600, сумма – 2,2 миллиона долларов, подрядчик – AeroVironment", – указано в документе.

Стоит отметить, что США уже предоставляли Украине дроны Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность действия до 10 км. Switchblade 600 может лететь до 40 км.

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О намерениях заключить контракт на поставку Switchblade 300 сообщалось еще 23 августа.

19 августа стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $775 млн.

20 сентября сообщили, что в США планируют передать Украине замороженные активы РФ.

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