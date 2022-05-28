Пентагон заключил контракт на $624 млн на производство "Стингеров" для Украины

Об этом сообщает CNN .

О контракте с компанией Raytheon было объявлено 27 мая, хотя он был заключен еще два дня назад. Соглашением предусмотрена закупка ракет "Стингер" и сопутствующего оборудования без указанного срока завершения работ.

США уже отправили в Украину более 1400 систем "Стингер", включая ракеты и пусковые установки, чтобы бросить вызов попыткам России контролировать небо. "Стингер" – это зенитные ракеты малой дальности с радиусом действия до 5 км. Они не могут противодействовать самолетам на большой высоте, но эффективны против беспилотников и самолетов и вертолетов на низких высотах.

Отмечается, что сами США мало пользуются "Стингерами", но с началом полномасштабного вторжения РФ на них возник большой спрос в Украине.

27 мая Министерство обороны США заявило, что "осознает и учитывает" запрос Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения еще не приняты" .

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