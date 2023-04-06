Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на танки Abrams для Украины
Американское министерство обороны заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на $27,1 млн
Об этом сообщает Пентагон .
"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получил контракт на танки M1A1 с фиксированной ценой в 27 100 000 долларов", - говорится в сообщении.
О каком именно количестве производимых танков речь не идет, однако отмечается, что "работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года".
Средства были выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Она предусматривает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств непосредственно из запасов Пентагона.
- 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams. Создание танков должна была заниматься компания General Dynamics.
- А первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун говорил, что танки M1 Abrams Украина может получить из хранящихся на складах США запасов . Это ускорило бы их снабжение по сравнению с тем, если бы эти танки производили.
- В марте Пентагон принял решение предоставить Украине 31 танк M1A1 Abrams, вместо запланированных ранее более новых моделей M1A2, чтобы ускорить процесс передачи.
- На это директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо сказал : "Получение более ранней версии танков Abrams от США не говорит о том, что эти танки хуже - они также современны и помогут ВСУ при контрнаступлении".
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