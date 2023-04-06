Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на танки Abrams для Украины

Об этом сообщает Пентагон .

"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получил контракт на танки M1A1 с фиксированной ценой в 27 100 000 долларов", - говорится в сообщении.

О каком именно количестве производимых танков речь не идет, однако отмечается, что "работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года".

Средства были выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Она предусматривает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств непосредственно из запасов Пентагона.