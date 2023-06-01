Пентагон заказал для Украины ЗРК Gepard почти на $120 млн

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

"Компания Global Military Products Inc, Тампа, штат Флорида, получила контракт на сумму 118 375 740 долларов США с жесткой фиксированной ценой на закупку и поставку 35-мм зенитно-ракетных комплексов Gepard", - говорится в сообщении.

Работы будут производиться в Аммане (Иордания) с ориентировочной датой завершения 30 мая 2024 года.

В Пентагоне напомнили, что на момент заключения контракта было выделено 118 375 740 долларов США по программе военных продаж за границу (Инициатива оказания помощи Украине в области безопасности) на 2010 финансовый год.