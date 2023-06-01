Пентагон заказал для Украины ЗРК Gepard почти на $120 млн
Американская компания Global Military Products получила от Минобороны США контракт более чем на 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
"Компания Global Military Products Inc, Тампа, штат Флорида, получила контракт на сумму 118 375 740 долларов США с жесткой фиксированной ценой на закупку и поставку 35-мм зенитно-ракетных комплексов Gepard", - говорится в сообщении.
Работы будут производиться в Аммане (Иордания) с ориентировочной датой завершения 30 мая 2024 года.
В Пентагоне напомнили, что на момент заключения контракта было выделено 118 375 740 долларов США по программе военных продаж за границу (Инициатива оказания помощи Украине в области безопасности) на 2010 финансовый год.
- Напомним, США в среду объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Новый транш включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.
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