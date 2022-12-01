Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США заключила контракт на сумму 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку Украине шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Две системы NASAMS уже переданы Украине в начале ноября, а украинские прошли обучение по их использованию.

NASAMS – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.

28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября.

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Пентагон подтвердил , что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS, а украинские военные проходили обучение по использованию этого оружия.

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