Пентагон заказал для Украины шесть батарей ПВО NASAMS на $1,2 млрд
Пентагон предоставит американской компании Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд долларов за шесть передовых ЗРК NASAMS, которые будут поставлены Украине
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
"В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США заключила контракт на сумму 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку Украине шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в заявлении.
Две системы NASAMS уже переданы Украине в начале ноября, а украинские прошли обучение по их использованию.
NASAMS – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.
- 28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября.
- 7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
- Пентагон подтвердил , что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS, а украинские военные проходили обучение по использованию этого оружия.
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