Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Соединенные Штаты заключили контракт на сумму 192 миллиона долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Компания Raytheon Missiles and Defense из города Тусон, штат Аризона, заключила контракт на сумму 192 млн долларов о бессрочных поставках неопределенного количества ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM). Этот контракт предусматривает закупку ракет из разных источников. Контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года", - говорится в сообщении Пентагона.
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В частности, сообщается, что из пакета содействия безопасности Украины на 2023 финансовый год на реализацию этого контракта будут выделены средства в размере 7,7 млн долларов.
Ракета AIM-120 AMRAAM
AMRAAM – это американская всепогодна управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели.
Ракеты разрабатывались фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и были приняты на вооружение ВВС США в 1991 году. Помимо США находится на вооружении ВВС Британии, Германии и других стран. На сегодняшний день является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.
Боевая часть ракеты интегрирована в ее корпус. Она оснащается осколочной боевой частью (с готовыми осколками) направленного действия массой 23 кг.
- Напомним, 29 августа США выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на $250 млн, в который, в частности, вошли ракеты для ПВО, артснарядов и Javelin.
- 31 августа стало известно, что 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 15 заседаний Контактной группы по обороне Украины.
- 31 августа в рамках постоянного диалога с партнерами Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
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