Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Компания Raytheon Missiles and Defense из города Тусон, штат Аризона, заключила контракт на сумму 192 млн долларов о бессрочных поставках неопределенного количества ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM). Этот контракт предусматривает закупку ракет из разных источников. Контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года", - говорится в сообщении Пентагона.

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В частности, сообщается, что из пакета содействия безопасности Украины на 2023 финансовый год на реализацию этого контракта будут выделены средства в размере 7,7 млн долларов.

Ракета AIM-120 AMRAAM

AMRAAM – это американская всепогодна управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели.

Ракеты разрабатывались фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и были приняты на вооружение ВВС США в 1991 году. Помимо США находится на вооружении ВВС Британии, Германии и других стран. На сегодняшний день является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Боевая часть ракеты интегрирована в ее корпус. Она оснащается осколочной боевой частью (с готовыми осколками) направленного действия массой 23 кг.