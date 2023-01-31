Пентагон является сторонником решения о поставках F-16 в Украину, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пентагон является сторонником решения о поставках F-16 в Украину. Об этом свидетельствует ряд публикаций в американских изданиях, где говорится о том, что уже определен список украинских пилотов, которые должны проходить обучение. Но временные рамки – это другая составляющая этой условной проблемы" , - заметил Згурец.

По словам эксперта, и Польша, и Нидерланды, и другие страны понимают, что без поставки мощных самолетов обеспечить преимущество на поле боя чрезвычайно сложно.

"Вопрос ПВО, вопрос поддержки наземных наступательных операций связан именно с авиационной составляющей, которую могут обеспечить зарубежные истребители. Политическая, дипломатическая, экспертная составляющая повлияет на ускорение решения поставок самолетов в Украину", - добавил Згурец.

26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.

25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.

Польша готова передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.

Президент Джо Байден сказал "нет", в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты передавать Украине истребители F16

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