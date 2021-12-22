Пентагон: военные руководители США и РФ провели телефонные переговоры по вопросам региональной безопасности

Об этом говорится в официальном сообщении спикера Объединенного комитета начальников штабов США полковника Дэйва Батлера.



"Генерал Марк Милли провел сегодня телефонный разговор с начальником российского Генштаба генералом Валерием Герасимовым. Военачальники обсудили актуальные вопросы региональной безопасности", - отмечается в пресс-релизе, обнародованном по результатам переговоров.



В сообщении уточняется, что телефонный разговор состоялся в продолжении диалога с целью уменьшения рисков, а также разрешения конфликтов. В американском военном ведомстве отметили, что оба лидера согласились не разглашать детали общения.

Напомним, в Госдепе США заявили, что переговоры с РФ о предложениях России по вопросам безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.