Пентагон: военные руководители США и РФ провели телефонные переговоры по вопросам региональной безопасности
В среду, 22 декабря, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обсудил с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым вопросы региональной безопасности, а также уменьшение рисков конфликта
Об этом говорится в официальном сообщении спикера Объединенного комитета начальников штабов США полковника Дэйва Батлера.
"Генерал Марк Милли провел сегодня телефонный разговор с начальником российского Генштаба генералом Валерием Герасимовым. Военачальники обсудили актуальные вопросы региональной безопасности", - отмечается в пресс-релизе, обнародованном по результатам переговоров.
В сообщении уточняется, что телефонный разговор состоялся в продолжении диалога с целью уменьшения рисков, а также разрешения конфликтов. В американском военном ведомстве отметили, что оба лидера согласились не разглашать детали общения.
- Напомним, в Госдепе США заявили, что переговоры с РФ о предложениях России по вопросам безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.
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