Пентагон уже в процессе закупки системы ПВО NASAMS для Украины

Об этом сказал представитель Пентагона, сообщает .

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", - сообщил он.

Представитель также Пентагона добавил, что США начали продвигаться в вопросе закупки NASAMS, сразу же после того, как объявили об Инициативе содействия безопасности Украины.

Справочно. Норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS – норвежская мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности. НЗРК стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой. Основное предназначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

Напомним, по словам главного редактора издания Defense Express Олега Каткова, выявить и идентифицировать ПВО NASAMS – это астрономическая задача. Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден , что первые системы ПВО NASAMS смогут эффективно защитить столицу от ракетных ударов врага

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