Об этом пишет издание The New York Times.

Усилия, включающие расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной модернизации почти за 40 лет" оборонно-промышленной базы США, согласно отчету армии.

Новые инвестиции в производство артиллерии являются отчасти уступкой реальности: в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами.

До того, как Россия ворвалась в Украину 24 февраля, производство 14 400 неуправляемых снарядов армией США в месяц было достаточным для способа ведения американской армии. Но необходимость обеспечения вооруженных сил Киева побудила руководителей Пентагона утроить производственные планы в сентябре, а затем снова удвоить их в январе, чтобы они могли производить 90 000 или более снарядов в месяц.

Неуправляемые артиллерийские снаряды стали во главу угла 11-месячного конфликта, когда украинские и российские войска ежедневно обстреливают друг друга тысячами гаубических снарядов вдоль линии фронта длиной более 600 миль. Это оружие, скорее всего, повлекло наибольший процент потерь в войне, которые, по оценкам американских чиновников, составляют более 100 000 с каждой стороны.

Решение армии расширить производство артиллерии является самым четким свидетельством того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Боеприпасы, которые США отправили в Украину, включают не только 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, но и управляемые реактивные снаряды для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Министерство обороны будет финансировать новые мощности для производства артиллерийских боеприпасов и будет тратить около 1 миллиарда долларов в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных мощностей по производству боеприпасов с целью повышения уровня автоматизации, повышения безопасности работников и, наконец, более быстрого изготовления боеприпасов. Только с августа Конгресс выделил 1,9 миллиарда долларов армии на эти усилия.

Дуглас Р. Буш, помощник министра армии, являющийся главным чиновником по закупкам, сказал, что Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, хранящих значительные запасы такого оружия как во время войны, так и во время мира.

"В предыдущих конфликтах у нас были запасы, которых было достаточно для конфликта", - сказал господин Буш в интервью. "В этом случае мы стремимся увеличить производство, чтобы сохранить наши запасы на случай других непредвиденных ситуаций, а также обеспечить союзника", – отметил чиновник.

В настоящее время Соединенные Штаты послали в Украину более миллиона взрывных снарядов, а другие страны НАТО и основные союзники Соединенных Штатов, не входящие в НАТО, также послали снаряды, в основном не разглашая их количество.

Пентагон отказался комментировать размер своих запасов 155-миллиметровых снарядов, но Буш сказал, что запланированное увеличение производства обеспечит потребности Украины в режиме реального времени и пополнит количество, изъятое из имеющихся запасов.

К концу второй мировой войны Соединенные Штаты имели около 85 заводов по производству боеприпасов, согласно отчету Конгресса в конце прошлого года. Сегодня Пентагон возлагается на шесть государственных заводов по производству боеприпасов, принадлежащих подрядчикам, чтобы выполнить большую часть работы.

В ноябре армия объявила о заключении контракта на 391 миллион долларов с базирующейся в Онтарио компанией IMT Defense на изготовление корпусов снарядов и выдала заказ General Dynamics на строительство новой производственной линии для 155-миллиметровых снарядов на заводе в Гарленде, штат Техас.

По словам Буша, в ближайшее время будет объявлено о создании четвертого отечественного производителя 155-миллиметровых корпусов.

Пентагон также закупил боеприпасы для советского оружия, которое было в Украине до вторжения и до сих пор составляет значительную часть его арсенала: 100 000 патронов для танков российского производства, 65 000 патронов для артиллерии и 50 000 артиллерийских реактивных снарядов. .

Эти боеприпасы все еще производятся в ограниченном количестве в некоторых бывших странах-сателлитах Советского Союза в Центральной и Восточной Европе.

По мере того как война продолжалась, российские войска обнаружили, что они не могут выдержать высокий уровень артиллерийского огня, который они использовали, чтобы превзойти украинские артиллерийские команды в течение лета. До сентября, по данным американских спецслужб, Россия пыталась приобрести артиллерийские снаряды в Северной Корее, все еще использующей оружие советского калибра. В следующем месяце украинские войска вблизи города Херсона заявили, что темп огня России упал примерно до их уровня.

В декабре аналитик оборонной разведки США, не имевший права выступать публично, заявил, что сообщения из России свидетельствуют о том, что правительство в Москве приказало работникам заводов по производству боеприпасов работать дополнительные часы, чтобы изготовить больше боеприпасов для использования российскими войсками в Украине, включая артиллерийские боеприпасы

Опыт в Украине напомнил Пентагону и военным подрядчикам, что Соединенным Штатам нужно больше сосредоточиться как на основной артиллерии, так и на ракетах, а не только на дорогом оборудовании, необходимом для стрельбы из этого оружия.

Грегори Хейз, исполнительный директор Raytheon Technologies, заявил в прошлом месяце на конференции в Калифорнии с руководством Пентагона, что большинство вооруженных сил сосредоточено на закупке достаточного количества оружия для кратковременных конфликтов, имея в виду малозаметные истребители F-35, в создании которых его компания помогает. и которые были проданы Соединенным Штатам и многим их союзникам. "Я думаю, что ситуация в Украине научила нас тому, что нам нужна глубина нашей цепочки поставок, глубина наших военных резервов гораздо больше, чем мы когда-либо ожидали".

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