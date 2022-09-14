Об этом заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер во время брифинга, пишет сайт минобороны США.

"Я думаю, если кто-то и был удивлен, исходя лишь из сообщений, которые мы видели по поводу ответа российских военных, это, вероятно, были русские", - подчеркнул он.

Представитель Пентагона отметил, что с начала вторжения России в Украину "мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом".

"Итак, для нас неудивительно, что они (ВСУ – ред.) так быстро продвигались", - сказал он.

ВСУ также воспользовались открывшимися на поле боя военными возможностями. Харьковское контрнаступление тому подтверждение, отметил Райдер.

Западное оружие и поставки сыграли значительную роль в успехе контрнаступления, и на встрече Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин III и его коллеги из почти 50 других стран пообещали сохранить поставки и увеличить помощь, которую можно применить для среднесрочной и долгосрочной обороны Украины, добавил он.

По словам генерала, в контрнаступлении украинские войска очень эффективно используют ту технику, которая у них есть, и сменили динамику на поле боя. Они приняли на вооружение тактику ведения боя НАТО.

По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.

11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники. Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.

За 11 сентября украинским военным удалось вытеснить оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.

12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области. А также ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.

Однако контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, говорят в Минобороны.

После этого президент США Джо Байден заявил, что ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления, однако предстоит еще долгий путь.

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