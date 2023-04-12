Пентагон сужает доступ к секретным документам после их "утечки", - CBS

Об этом пишет CBS.

По словам американских чиновников, с пятницы количество людей в списках рассылки, получающих засекреченные обновления, значительно сократилось. До того, как утечка была обнаружена, доступ к таким документам обычно имели около 1000 человек.

"Внутреннее расследование Пентагона возглавит Миланси Гаррис, заместитель замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности. В ходе расследования будет изучен объем и масштаб утечки информации и его влияние на национальную безопасность США и союзников, а также исследовано, каким образом происходит поток информации и кто имеет к ней доступ", - отметили журналисты.