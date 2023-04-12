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Пентагон сужает доступ к секретным документам после их "утечки", - CBS

12 апреля, 2023 среда
13:25
Мир Пентагон

ФБР работает над отслеживанием утечки материалов, в то же время Пентагон сокращает количество людей, имеющих доступ к секретной информации, которая стала объектом обнародования

Об этом пишет CBS.

По словам американских чиновников, с пятницы количество людей в списках рассылки, получающих засекреченные обновления, значительно сократилось. До того, как утечка была обнаружена, доступ к таким документам обычно имели около 1000 человек.

"Внутреннее расследование Пентагона возглавит Миланси Гаррис, заместитель замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности. В ходе расследования будет изучен объем и масштаб утечки информации и его влияние на национальную безопасность США и союзников, а также исследовано, каким образом происходит поток информации и кто имеет к ней доступ", - отметили журналисты.

  • Напомним, 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
  • CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
  • Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность , в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок .
  • Позже CNN отчитывались, что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в частности, Китае.
США
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