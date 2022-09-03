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Пентагон создал "команду тигров" для ускорения поставок оружия союзникам, – WSJ

3 сентября, 2022 суббота
09:18
война с Россией Пентагон

В США создали группу высокопоставленных должностных лиц, которые будут работать над ускорением продажи оружия союзникам, оказавшим военную помощь Украине

Об этом сообщает Wall Street Journal .

По информации издания, Пентагон создал "команду тигров", в которую вошла группа чиновников, еще в августе.

Она была сформирована, чтобы ускорить продажу оружия союзникам и дружественным странам, поскольку это приобрело особую актуальность из-за войны РФ против Украины и напряженности в отношениях между США и Китаем.

По данным издания, рабочая группа была создана с целью ускорить поставки американских беспилотников, огнестрельного оружия, вертолетов, танков и другого вооружения партнерам и союзникам. В частности, тем, кто передал оружие Украине, а теперь нуждается в возобновлении собственных арсеналов.

Пентагон пока не прокомментировал эту информацию.

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Мир
Китай
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оружие для Украины
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