Пентагон создал "команду тигров" для ускорения поставок оружия союзникам, – WSJ
В США создали группу высокопоставленных должностных лиц, которые будут работать над ускорением продажи оружия союзникам, оказавшим военную помощь Украине
Об этом сообщает Wall Street Journal .
По информации издания, Пентагон создал "команду тигров", в которую вошла группа чиновников, еще в августе.
Она была сформирована, чтобы ускорить продажу оружия союзникам и дружественным странам, поскольку это приобрело особую актуальность из-за войны РФ против Украины и напряженности в отношениях между США и Китаем.
По данным издания, рабочая группа была создана с целью ускорить поставки американских беспилотников, огнестрельного оружия, вертолетов, танков и другого вооружения партнерам и союзникам. В частности, тем, кто передал оружие Украине, а теперь нуждается в возобновлении собственных арсеналов.
Пентагон пока не прокомментировал эту информацию.
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