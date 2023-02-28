Пентагон: РФ не может вести неограниченную гонку ядерных вооружений – у них нет денег

Об этом сообщает РБК-Украина .

Он отметил, что сейчас вооруженные силы РФ загружены из-за войны, санкций и экспортных ограничений. По его словам, выход из Договора просто был попыткой создать "пару красноречивых заголовков", однако в целом ситуация не изменилась.

"Откровенно говоря, Россия не в состоянии вести неограниченную гонку ядерных вооружений. У них нет денег, особенно учитывая нагрузку на их вооруженные силы из-за войны, санкций, экспортного контроля. Поэтому, знаете, я думаю, что это был способ для него создать пару красноречивых заголовков. Но я думаю, что с практической точки зрения это не изменило ситуацию", - сказал Каль.

Представитель Пентагона напомнил, что не стоит списывать Россию со счетов, ведь это все еще опасное государство с ядерным оружием. Однако, по его мнению, вероятность его применения невелика.

"Интересно также, что Путин решил приостановить действие Договора, а не выйти из него. Я думаю, это свидетельствует о том, что это не является эффективным рычагом давления на нас", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что США предупредили РФ о последствиях использования ядерного оружия против Украины.