Пентагон: РФ не может вести неограниченную гонку ядерных вооружений – у них нет денег
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Россия не может вести неограниченную гонку ядерных вооружений, поскольку из-за санкций и войны ограничена в средствах
Об этом сообщает РБК-Украина .
Он отметил, что сейчас вооруженные силы РФ загружены из-за войны, санкций и экспортных ограничений. По его словам, выход из Договора просто был попыткой создать "пару красноречивых заголовков", однако в целом ситуация не изменилась.
"Откровенно говоря, Россия не в состоянии вести неограниченную гонку ядерных вооружений. У них нет денег, особенно учитывая нагрузку на их вооруженные силы из-за войны, санкций, экспортного контроля. Поэтому, знаете, я думаю, что это был способ для него создать пару красноречивых заголовков. Но я думаю, что с практической точки зрения это не изменило ситуацию", - сказал Каль.
Представитель Пентагона напомнил, что не стоит списывать Россию со счетов, ведь это все еще опасное государство с ядерным оружием. Однако, по его мнению, вероятность его применения невелика.
"Интересно также, что Путин решил приостановить действие Договора, а не выйти из него. Я думаю, это свидетельствует о том, что это не является эффективным рычагом давления на нас", - отметил он.
Чиновник подчеркнул, что США предупредили РФ о последствиях использования ядерного оружия против Украины.
- Во вторник, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях.
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