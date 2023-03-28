"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
Командующий объединенным комитетом начальников штабов США генерал Марк Милли пообещал, что США не позволят Ирану создать ядерное оружие
Об этом сообщает Голос Америки .
Выступая в Конгрессе США, Милли подчеркнул, что Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия.
"Вооруженные силы США разработали несколько вариантов для руководства страны в случае, если Иран решит реально создать ядерное оружие", - сказал Милли.
Он рассказал, что Тегеран может выработать достаточно расщепляемого материала для атомной бомбы менее чем через две недели и создать ядерное оружие еще через несколько месяцев.
- 24 марта Милли заявил, что Ирану понадобится всего несколько месяцев для того, чтобы создать собственное ядерное оружие.
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