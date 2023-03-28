Об этом сообщает Голос Америки .

Выступая в Конгрессе США, Милли подчеркнул, что Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия.

"Вооруженные силы США разработали несколько вариантов для руководства страны в случае, если Иран решит реально создать ядерное оружие", - сказал Милли.

Он рассказал, что Тегеран может выработать достаточно расщепляемого материала для атомной бомбы менее чем через две недели и создать ядерное оружие еще через несколько месяцев.