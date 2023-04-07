Об этом пишет New York Times.

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в twitter и telegram.

Обнародованные документы датируются 1 марта. У них нет конкретных боевых планов, речь не идет и о дате и месте будущего контрнаступления, но содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.

Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно тратится боеприпасов к HIMARS.

Непонятно как документы попали в социальные сети. Однако пророссийские правительственные каналы делились и распространяли опубликованные слайды.

Аналитики предупреждают, что обнародованные российскими источниками фотографии могут быть выборочно изменены с целью дезинформации. В них завысили американские оценки погибших украинских военных и занизили число убитых военных. Это может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.

"Независимо от того, являются ли эти документы подлинными или нет, люди должны быть осторожны со всем, что опубликовано российскими источниками", - сказал Майкл Кофман, директор российских исследований в CNA, исследовательском институте в Арлингтоне.

Также документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о ситуации по состоянию на 1 марта. Другой документ представляет перечень украинских военных подразделений, техники и учений с расписанием на январь-апрель.

В документе говорится, что задержка с поставкой военной техники повлияет на подготовку и готовность к выполнению задач в установленные сроки.

Отмечается, что представители Байдена работали над тем, чтобы удалить документы, однако на вечер четверга, 6 апреля, это не удалось.

"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.