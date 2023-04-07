Пентагон расследует утечку секретных документов США и НАТО о контрнаступлении Украины
В социальных сетях появились засекреченные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением
Об этом пишет New York Times.
Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в twitter и telegram.
Обнародованные документы датируются 1 марта. У них нет конкретных боевых планов, речь не идет и о дате и месте будущего контрнаступления, но содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.
Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно тратится боеприпасов к HIMARS.
Непонятно как документы попали в социальные сети. Однако пророссийские правительственные каналы делились и распространяли опубликованные слайды.
Аналитики предупреждают, что обнародованные российскими источниками фотографии могут быть выборочно изменены с целью дезинформации. В них завысили американские оценки погибших украинских военных и занизили число убитых военных. Это может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.
"Независимо от того, являются ли эти документы подлинными или нет, люди должны быть осторожны со всем, что опубликовано российскими источниками", - сказал Майкл Кофман, директор российских исследований в CNA, исследовательском институте в Арлингтоне.
Также документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о ситуации по состоянию на 1 марта. Другой документ представляет перечень украинских военных подразделений, техники и учений с расписанием на январь-апрель.
В документе говорится, что задержка с поставкой военной техники повлияет на подготовку и готовность к выполнению задач в установленные сроки.
Отмечается, что представители Байдена работали над тем, чтобы удалить документы, однако на вечер четверга, 6 апреля, это не удалось.
"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
- Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк говорил, что Украина сможет деоккупировать Крым через 5-7 месяцев.
- А американское министерство обороны заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на $27,1 млн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное