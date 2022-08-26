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Пентагон: Путин ждет истощения украинцев и усталости их союзников, от плана захватить Украину он не отказался

26 августа, 2022 пятница
06:50
Мир

В США считают, что, несмотря на провал в войне, президент РФ Владимир Путин не отказался от плана захватить большую часть Украины

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга.

"Насколько можем судить, Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой российской империи. Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана", – отметил замминистра обороны США.

Каль отметил, что Путин хочет "переждать" украинцев. То есть усилить наступление, когда люди будут истощены от войны. Что касается европейцев, то кремль ждет, когда те устанут от высоких цен на энергоносители.

"И потому подобные пакеты помощи чрезвычайно важны, они косвенно опровергают теорию Путина о том, что мы в этом деле ненадолго, что мы не поддерживаем Украину надолго", – рассказал Каль.

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Украина
Россия
ЕС
Владимир Путин
война с Россией
США
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