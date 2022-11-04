Пентагон проведет секретную встречу по увеличению производства оружия
Руководители Пентагона встретятся с представителями оборонной промышленности, чтобы обсудить всплеск спроса на оружие со стороны союзников США из-за вторжения РФ в Украину
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Эрика Пахона.
По его словам, Замминистра обороны Кэт Хикс проведет секретную встречу с ведущими оборонными подрядчиками США для обсуждения стратегии национальной обороны на следующей неделе. На встрече, в частности, должны рассмотреть пути решения проблем цепи поставки оружия на фоне ожидаемого роста спроса на оружие со стороны союзников США из-за вторжения РФ в Украину.
В агентстве подчеркнули, что среди должностных лиц Пентагона растет обеспокоенность по поводу того, что ведущие американские оборонные поставщики столкнутся с резким ростом заказов на оружие из европейских стран, таких как Германия и Польша, на фоне опасений по поводу амбиций президента России Владимира Путина в регионе.
Предыдущая встреча между официальными лицами Пентагона и ведущими производителями оружия была посвящена Украине и разработке гиперзвукового оружия.
Несмотря на глобальный интерес к оружию, крупные американские производители продолжают ссылаться на ограниченный рынок труда и проблемы с сохраняющимися цепочками поставок из-за пандемии коронавируса, чтобы снизить ожидания относительно того, как быстро они смогут выполнить эти заказы.
"Мы услышали обеспокоенность промышленности по поводу проблем с цепочками поставок и проблем с рабочей силой – и мы разделяем их", – сказал главный закупщик оружия Пентагона Билл Лаплант.
В Reuters добавляют, что вторжение России в Украину побудило такие страны как Соединенные Штаты и Германия поднять свои оборонные расходы до рекордного уровня.
- 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила , что уже передала комплексы NASAMS правительству США и вскоре Украина получит две первые системы.
- 28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября. 1 ноября в Пентагоне заявили, что США передадут Украине 8 систем ПВО NASAMS, 2 из них поступят в ближайшее время.
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