Пентагон просит войска США в Южной Корее передать часть своего оборудования для Украины

Об этом информирует Yonhap .

Пентагон отметил, что этот шаг не повлияет на боеспособность вооруженных сил США на территории Южной Кореи.

"Министерство обороны продолжает оказывать военную помощь из своих запасов в поддержку Украины. Вооруженным силам США в Южной Корее было предложено поддержать эти усилия, предоставив часть своего оборудования", - сказал спикер USFK, полковник Исаак Тейлор.

Впрочем, он не уточнил, какое именно оборудование Пентагон попросил переды и его количество. В свою очередь минобороны Южной Кореи отказалось комментировать этот вопрос.

18 января стало известно, что Пентагон использует запасы американских боеприпасов на складах в Израиле для удовлетворения острой потребности Украины в артиллерийских снарядах в войне с Россией.