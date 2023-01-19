Пентагон просит войска США в Южной Корее передать часть своего оборудования для Украины
Пентагон обратился к вооруженным силам США в Южной Корее (USFK) с просьбой передать для поддержки Украины часть своего оборудования
Об этом информирует Yonhap .
Пентагон отметил, что этот шаг не повлияет на боеспособность вооруженных сил США на территории Южной Кореи.
"Министерство обороны продолжает оказывать военную помощь из своих запасов в поддержку Украины. Вооруженным силам США в Южной Корее было предложено поддержать эти усилия, предоставив часть своего оборудования", - сказал спикер USFK, полковник Исаак Тейлор.
Впрочем, он не уточнил, какое именно оборудование Пентагон попросил переды и его количество. В свою очередь минобороны Южной Кореи отказалось комментировать этот вопрос.
- 18 января стало известно, что Пентагон использует запасы американских боеприпасов на складах в Израиле для удовлетворения острой потребности Украины в артиллерийских снарядах в войне с Россией.
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