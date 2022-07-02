Об этом сообщает официальный сайт Пентагона .

"Украинцы очень успешно оказывали существенное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели и атаковали корабль поставок. Таким образом, они осложнили россиянам поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для ударов. Поэтому, конечно , Россия покинула остров", - сказал представитель минобороны США.

Он подытожил, что благодаря освобождению от россиян Змеиного, Украине будет гораздо легче защищать Одессу, а в будущем – открыть морские пути, которые сейчас заблокированы РФ.

30 июня окупанты покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли".

В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам.

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