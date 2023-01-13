Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

"Мы действительно наблюдаем интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара, а также Бахмута, расположенного сравнительно неподалеку. Мы не можем подтвердить никаких сообщений, что Соледар был взят российскими силами", - подчеркнул он.

По его словам, информация о захвате города распространялась в сети, а в сообщениях отмечалось, что Соледар был якобы взят под контроль вагнеровцами.

"Но мы знаем, что украинцы продолжают проводить операции в окрестностях Соледара, и продолжают давать отпор. Между тем мы сосредоточены на продолжении сотрудничества с Украиной и международным сообществом, чтобы предоставить Украине необходимую помощь в безопасности", - добавил представитель Пентагона.

11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый отрицал заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.

После обеда того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, продолжались тяжелые бои.

12 января стало известно, что в районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян. А Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, сообщил, что в районе Соледара идут бои, врагу наносятся максимальные поражения.

В этот же день президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию в районе Соледара и Бахмута Донецкой области. Обсудили обеспечение боеприпасами защитников.

В вечерней сводке Генштаб отмечал: наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

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