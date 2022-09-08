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Пентагон предоставил Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением, - Bloomberg

8 сентября, 2022 четверг
11:57
Мир

Минобороны США выделило 92 млн $ на приобретение боеприпасов M982 Excalibur для Украины, это самый точный артиллерийский снаряд страны

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы по бюджету пакета помощи.

Отмечается, что всего Минобороны США выделило 92 млн $ на приобретение боеприпасов M982 Excalibur для Украины. Об этом стало известно из приложений к бюджету помощи Украине, потому что официальные представители Пентагона уходят от вопросов на эту тему.

Этих денег хватит примерно на 900 снарядов.

55-мм снаряды Excalibur приводятся с помощью GPS с погрешностью до 2 метров. Дальнобойность – до 40,5 км.

Известно, что Excalibur впервые применили во время ликвидации лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его подельников в Ираке в 2007 году.

  • 17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиное вооружение и личный состав.
  • Позже подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения .
  • 21 июня британская разведка заявила , что уничтожение буксира "Василий Бех" доказало, что Украина не позволила РФ властвовать в море.
  • 7 сентября в Пентагоне заявили, что украинские военные, потопившие в июне российский военный корабль ракетами "Гарпун", учились в США.

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