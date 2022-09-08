Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы по бюджету пакета помощи.

Отмечается, что всего Минобороны США выделило 92 млн $ на приобретение боеприпасов M982 Excalibur для Украины. Об этом стало известно из приложений к бюджету помощи Украине, потому что официальные представители Пентагона уходят от вопросов на эту тему.

Этих денег хватит примерно на 900 снарядов.

55-мм снаряды Excalibur приводятся с помощью GPS с погрешностью до 2 метров. Дальнобойность – до 40,5 км.

Известно, что Excalibur впервые применили во время ликвидации лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его подельников в Ираке в 2007 году.

17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиное вооружение и личный состав.

Позже подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения .

21 июня британская разведка заявила , что уничтожение буксира "Василий Бех" доказало, что Украина не позволила РФ властвовать в море.

7 сентября в Пентагоне заявили, что украинские военные, потопившие в июне российский военный корабль ракетами "Гарпун", учились в США.

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