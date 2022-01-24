Пентагон предлагает США перебросить войска в соседние с Украиной государства в случае вторжения РФ
США готовят варианты ответов на возможное вторжение России на украинскую территорию
Об этом пишет NBC News.
Глава Пентагона Ллойд Остин предложил президенту США варианты перемещения американских военных в преддверии возможного вторжения РФ.
В частности, рассматривают полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море, переброску войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и остальные соседние с Украиной страны.
Такие предложения Ллойд Остин выдвинул, чтоб успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону. Целью этого является демонстрация единства и силы Альянса и сдерживание агрессии России против партнеров в регионе.
- Напомним, в США рассматривают возможность размещения нескольких тысяч военных в Восточной Европе из-за угрозы РФ
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