Пентагон предлагает США перебросить войска в соседние с Украиной государства в случае вторжения РФ

Об этом пишет NBC News.



Глава Пентагона Ллойд Остин предложил президенту США варианты перемещения американских военных в преддверии возможного вторжения РФ.



В частности, рассматривают полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море, переброску войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и остальные соседние с Украиной страны.



Такие предложения Ллойд Остин выдвинул, чтоб успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону. Целью этого является демонстрация единства и силы Альянса и сдерживание агрессии России против партнеров в регионе.

Напомним, в США рассматривают возможность размещения нескольких тысяч военных в Восточной Европе из-за угрозы РФ

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