Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений России

Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге, передает " Reuters ".

"Мы, безусловно, видим четкие доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем со сбором этого доказательств", - сказал он.

"Но есть следственные процессы, которые будут продолжаться, и мы позволим этому состояться. Мы присоединимся к этому следственному процессу", - добавил спикер.

Напомним, США начали процесс отправки в Украину новой партии оружия на сумму 0,8 млрд долл .

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