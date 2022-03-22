Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений России
Пентагон поможет Украине собрать доказательства военных преступлений России.
Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге, передает " Reuters ".
"Мы, безусловно, видим четкие доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем со сбором этого доказательств", - сказал он.
"Но есть следственные процессы, которые будут продолжаться, и мы позволим этому состояться. Мы присоединимся к этому следственному процессу", - добавил спикер.
- Напомним, США начали процесс отправки в Украину новой партии оружия на сумму 0,8 млрд долл .
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