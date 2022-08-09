Об этом сообщает CNN .

Пентагон впервые подтвердил, что США отправили в Украину ракеты, предназначенные для борьбы с российскими радиолокационными системами.

По словам заместителя министра обороны США Колина Кола, в Украину было отправлено несколько ракет. Он не сказал, сколько именно их предоставлено и когда они были поставлены. Кол лишь уточнил, что Украина получила высокоскоростную ракету типа AGM-88 (HARM).

Ракеты HARM имеют радиус действия более 48 км. Ракеты могут быть использованы для нацеливания на российские зенитные радиолокационные системы, такие как С-400, из-за которых украинским ВВС было очень тяжело работать над большими полосами воздушного пространства Украины. Ракеты могут поражать контрбатарейные радары, которые Россия использует для нацеливания на украинскую артиллерию.

Кол отметил, что ракеты были отправлены в последних пакетах, однако ни в одном из них не упоминались HARM.

"В ближайшей перспективе мы будем делать многое, чтобы ВВС Украины оставаться в воздухе и были более боеспособными", - заверил Кол.

8 августа министерство обороны США приняло дополнительный пакет военной помощи Украине на $1 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb